Aasta lõikes langesid kõik kolm suuremat USA aktsiaindeksit Foto: Shutterstock

Vana aasta lõpetasid USA turud positiivselt

Vana-aasta õhtu on aktsiaturgude jaoks möödunud küllaltki hästi, aga aasta kujunes kõige kehvemaks alates 2008. aastast, vahendab MarketWatch.

Dow Jonesi tööstuskeskmine kallines täna 0,5 protsenti, 23 183 punktini. Standard & Poor’s 500 indeks lisas 0,2 protsenti ja jõudis 2490 punktini. Nasdaq Composite tõusis samuti 0,2 protsenti ning lõpetas päeva 6596 punktil.

Indeks Indeks Kuu Kuu Kvartal Kvartal Aasta Aasta Dow -8,9% -12,1% -5,9% Nasdaq -9,7% -17,7% -4,1% S&P 500 -9,4% -14,2% -6,5%

Eelmisel nädalal tõusid kõik kolm indeksit esmakordselt alates novembri lõpust. 2018. aastat jäädakse mäletama kui kehva aastat, kus aktsiaturgude tootlus oli viimase kümnendi kehvim.

Kusjuures huvitav on see, et Dow Jones kallines nii esimeses, teises kui ka kolmandas kvartalil, aga neljandas kvartalis oli langus piisav, et aasta miinuses lõpetada. Viimati juhtus Dow puhul nii 1978. aastal ja S&P 500 puhul 1948. aastal. Nasdaqi puhul oli see ajaloos teine kord, mil selline asi juhtub. Esimene kord oli nii 1987. aastal.

Kuigi täna olid kauplemismahud väga väiksed, said aktsiad tuge kaubanduspingete vähenemisest. USA president Donald Trump kirjutas laupäeval Twitteris, et rääkis telefonis Hiina presidendi Xi Jingpingiga. Ta nentis, et Hiina on teinud kaubandusleppe poole liikumisel mitmeid edusamme ning selle osas tasub olla optimistlik. Mitmete ekspertide sõnul kirjutas Trump seda aga vaid turgude rahustamiseks.

WTI toornafta kallines täna 1,3 protsenti, Brent lisas 1,1 protsenti. Kummagi barrel maksis päeva lõpuks vastavalt 45,9 ja 53,8 dollarit. Kulla hind lisas 0,1 protsenti ja unts maksab 1284 dollarit.