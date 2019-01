Sven Lennart Alpstal president Toomas Hendrik Ilveselt saadud riikliku autasuga. Foto: Raul Mee Jaga lugu:

Tallinna börsi suurinvestor ostis ehitusfirmat juurde

Siinsel börsil rohkem kui 15 miljoni eurose portfelliga toimetav esiinvestor Sven Lennart Alpstal suurendas enda osalust ehitusettevõttes Nordecon.

Kui detsembri algul oli Alpstalil Nordeconis 12,87% suurune osalus läbi ettevõtte Luksusjaht AS, on see uue aasta alguseks kerkinud 13,01% peale. Vähem kui kuuga on lisandunud 44 540 aktsiat. Viimase poole aasta jooksul on osalus püsinud varasemal tasemel ning muutusi toimunud ei ole.