USAs loodi detsembris juurde lausa 312 000 töökohta. Foto: Reuters/Scanpix Jaga lugu:

USA tööturu raport väga tugev

USAs loodi detsembris juurde 312 000 töökohta. Juurdeloodud töökohtade arv kasvas eelmise kuuga võrreldes kolme aasta kiireimas tempos, vahendab MarketWatch.

See tekitas investorites optimismi, et USA majanduse kiire kasv jätkub ning aeglustumist pole lähiajal oodata.

Töötuse määr tõusis aga 0,2protsendipunkti võrra, 3,9protsendini. Tööealiste ameeriklaste osakaal tööjõus tõusis ühe ja poole aasta kõrgeima tasemeni, sest rohkem inimesi otsib tööd. Seda nähakse positiivse signaalina, sest see näitab, et inimeste arvates on tööd lihtsam leida.

Keskmine tunnipalk kasvas novembriga võrreldes aga 0,4 protsenti, 27,48 dollarini. Viimase 12 kuu palgakasvu tempo on kiirenenud 3,2protsendini, mis on kõrgeim näitaja alates 2008. aastast.

Föderaalreservi ja Wall Streeti jaoks muutus olukord keerulisemaks, sest mitmed teised raportid näitavad, et majandus aeglustub, aga tööturg ning palgakasv survestavad samal ajal ka inflatsiooni. Föderaalreservi eesmärk on inflatsiooni kontrolli all hoida ilma, et majandus hakkaks nende poliitika tõttu aeglustuma.