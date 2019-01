New Yorgi börs. Foto: EPA Jaga lugu:

Börs: aktsiaturgudel võimas taastumine

USA aktsiaturud lõpetasid nädala võimsa tõusuga, millega pühiti minema kõik neljapäeval saadud kaotused.

Peamine tõusu põhjus oli oodatust parem tööturu raport, toetusid pakkusid ka Föderaalreservi juhi Jerome Powelli sõnad, vahendab MarketWatch.

Dow Jonesi indeks kallines päevaga lausa 3,3 protsenti, 23 433 punktini. Standard & Poor’s 500 lisas aga 3,4 protsenti ning lõpetas päeva 2531 punktil. Nasdaq Composite tõusis 4,3 protsenti, 6738 punktini. Uuel kalendriaastal on Dow tõusnud 0,5 protsenti, S&P 500 indeks 1 protsendi ning Nasdaq 1,6 protsenti.

USAs loodi detsembris juurde 312 000 uut töökohta – MarketWatchi küsitletud analüütikud ootasid numbriks 182 000. Ka palgakasv oli kiire ning see aitas maandada kartusi, et Föderaalreserv on intresside tõstmisel liiga agressiivne.

Positiivsed kommentaarid andis ka Föderaalreservi juht Jerome Powell, kes rääkis reede hommikul, et tööturu raport ei tekita suuremat muret inflatsiooni pärast ning keskpank hoiab erinevad võimalused laual.

WTI toornafta kallines 2,6 protsenti ja Brent lisas 2,7 protsenti. Kummagi barrel maksis päeva lõpuks vastavalt 48,32 ja 57,43 dollarit. Kuld odavnes 0,6 protsenti, 1286 dollarini untsist.