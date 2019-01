Kulla Foto: EPA Jaga lugu:

Goldman: kuld tõuseb tänavu viie aasta tippu

Goldman Sachsi analüütikud usuvad, et kulla hind tõuseb tänavu viimase viie aasta kõrgeima tasemeni, vahendab Bloomberg.

Investeerimispanga analüütikud eesotsas Jeffrey Currie’ga tõstsid järgmise 12 kuu kulla hinna prognoosi 1425 dollarini untsist. Viimati kauples kuld nõnda kõrgel tasemel 2013. aastal. Kollasele metallile on viimasel ajal hästi mõjunud geopoliitilised pinged, mis on pannud riikide keskpanku kulda ostma. Investorid kardavad aga majanduslangust ning see soodustab nõudlust “turvasadama varade järele,” ütlesid nad.

Ka börsil kaubeldavate fondide kullavarud on tõusnud kõrgeima tasemeni alates maist. Augustis saavutatud madalpunktist on kuld kallinenud 10 protsenti.

Investorid spekuleerivad, et Föderaalreserv võib intresside tõstmise ootele panna, mis on omakorda kullale hästi mõjunud.

“Me usume, et nõudlus turvasadama varade järele ning kulla inflatsioonikaitse toetavad metalli ka 2019. aastal. Positiivne mõju on ka füüsilise kulla nõudluse kasvul,” ütlesid Cantor Fitzgeraldi analüütikud eesotsas Mike Kozakiga. “Kuld ja hõbe näevad 2019. aastal head välja.”