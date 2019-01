Hiinlased panid iPhone'id soodushinnaga müüki

Hiinas müüakse iPhone'e suure soodustusega. Foto: Reuters/Scanpix Jaga lugu:

Hiinlased leiavad, et Apple’i kõige uuemad nutitelefonid on liiga kallid ning pole väärt suurt kulu, sest neis pole võrreldes teiste telefonidega midagi erilist.

Nii ongi kujunenud välja olukord, kus Hiinas müüvad mitmed kauplused kõige uuemaid iPhone’e väga suure soodustusega, mõnikord isegi kuni mitusada dollarit odavamalt kui soovituslik jaehind.

Näiteks müüb jaemüüja Suning 128gigabaidise mäluga iPhone XRi võrreldes soovitusliku hinnaga 178 dollarit odavamalt. 256gigabaidine iPhone XS Max ehk praegu kalleim iPhone maksab CNBC andmeil ühes Hiina kaupluses aga 1436 dollarit ehk pea 200 dollarit vähem kui soovituslik jaehind Hiinas.

Siiski on iPhone XS Max Hiinas kallim kui näiteks USAs, kus selle eest tuleb välja käia 1249 dollarit. Eestis maksab sama mudel umbes 1450 eurot.

Apple'i valed otsused

CNBC kirjutab, et analüütikute hinnangul on Apple teinud Hiinas valesti kahte asja. Esiteks on ettevõte hinnastanud oma tooted valesti ja teiseks ei suuda Apple tulla hiinlaste jaoks välja millegi põnevaga, sest turul oodatakse moodsaid tehnoloogilisi lahendusi. See kõik on kaasa toonud selle, et Apple on kaotanud turuosa ka premium-klassi nutitelefonide seas. Nii ütlebki Wedbush Securitiesi juht Daniel Ives, et „kaubandussõda on tegelikult taustamüra“. Tema sõnul on Apple’i probleemid hinnastamises ja väheses nõudluses Hiina turul.

Apple pole siiani teada andnud, kas nad plaanivad toodete hindu alandada ka ametlikes kauplustes.

Apple alandas eelmisel nädalal esimese kvartali käibeprognoosi varasemalt 89-93 miljardi dollari tasemelt 84 miljardile.