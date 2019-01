Kuhu julged sel aastal investeerida?

Äripäeva ajakirjanikud mõtisklevad saates selle üle, kuhu usaldaks sel aastal raha paigutada, kuhu mitte. Foto: Andras Kralla

Kui ma tahan sel aastal investeerima hakata, siis kuhu võiks ja kuhu mitte?

See on raske küsimus, arvestades maailmamajanduses ja aktsiaturgudel kasvanud rahutust. Ebakindlust on tajuda ka Eestis, kus ettevõtjate üks suuremaid muresid on tööjõupuudus. Soola haavale raputas juba aasta esimestel päevadel tulnud uudis, et sisserändekvoot on sel aastal täis. Poliitikud aga ei leia enne valimisi julgust kvoodiga tegeleda, kuigi probleem juba karjub näkku.

Tööjõust, investeerimisest, Apple’ist, välispoliitikast ja kriisijuttudest rääkisid saates „Äripäev eetris“ Äripäeva uudistetoimetuse juht Viivika Rõuk, börsitoimetuse ajakirjanik Liina Laks ja uudistetoimetuse ajakirjanik Pille Ivask.