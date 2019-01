Apple vähendab tootmist

Apple on vähendanud oma kolme uue iPhone'i mudeli tootmisplaani esimeses kvartalis umbes 10 protsendi võrra.

Apple'i telefonid Foto: Reuters/Scanpix

Põhjus on iPhone'i väiksem nõudlus Hiinas, kus on maailma suurim nutitelefonide turg. Sealset majandust on aeglustanud kaubandussõda Ameerika Ühendriikidega.