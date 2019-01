Berkshire Hathaway juht Warren Buffett. Foto: EPA Jaga lugu:

Buffett kaotas Apple'iga ühe päevaga 4 miljardit

Warren Buffetti armastus Apple’i vastu on tema portfellist pühkinud tänase päeva jooksul 4 miljardit dollarit, vahendab CNN Money.

Buffetti juhitud Berkshire Hathaway omab praegu umbes 252,5 miljonit Apple’i aktsiat, millega on ettevõtte Apple’i suuruselt teine investor. Kokku moodustab see Berkshire’i portfellist lausa 25,7 protsenti ning ühtlasi on tegemist Buffetti suurima investeeringuga.

Apple’i aktsia langes neljapäeval 10 protsenti ning Berkshire’i Apple’i aktsiate väärtus langes 36 miljardi dollarini. Veel kolmapäeval olid need aktsiad väärt 40 miljardit dollarit. Tõsi, täna on Apple’i aktsia jälle tõusuteel ning kaotatud 4 miljardist on enam kui üks miljard tagasi tehtud.

Esimest korda investeeris Berkshire Apple’isse 2016. aastal. Sellel ajal oli Buffetti ainuke tehnoloogiasektori investeering IBM, mille aktsial oli viimastel aastatel küllaltki kehvasti läinud.

Viimase kahe aasta jooksul on Buffett pidevalt Apple’it ka kiitnud. “Me ei keskendu iPhone’ide müügile järgmises kvartalis või isegi järgmisel aastal,” nentis ta. “iPhone’i kasutavad sajad miljonid inimesed ja see on tähtis.”