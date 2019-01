Saudid naftakärbetest: Venemaa on oodatust aeglasem

Saudi Araabia energiaminister Khalid al-Falih Foto: Reuters/Scanpix

Saudi Araabia energiaminister Khalid al-Falih ütles CNBCle antud intervjuus, et Venemaa kärbib naftatoodangut liiga aeglaselt.

Al-Falih on optimistlik, et OPEC ja naftaleppega liitunud riigid suudavad oma tootmismahte kärpida ja seega tasakaalustada naftaturgu. Samas vihjas ta, et kõik leppes osalejad päris samas tempos tegutsenud pole.

“Meie oleme seda (tootmist kärpinud – toim) juba teinud, me oleme teinud piisavalt,” vastas al-Falih küsimusele, kuidas OPECi suurim naftatootja Saudi Araabia on pärast leppe allkirjastamist käitunud. Araabia Ühendemiraadid ning Iraak on samuti leppest kinni pidanud, sõnas al-Falih.

Seejärel ütles energiaminister, et kuigi Venemaa on tootmiskärbetega alustanud, on progress olnud aeglasem kui ta oleks lootnud. Samas oli al-Falih optimistlik ning uskus, et kordub 2017. aasta, mil Venemaa oma lubadusi siiski täitis ning tootmiskärbetesse panustas.

Al-Falih on varem CNBCle öelnud, et Saudi Araabia on valmis tegema koostööd kõigi osapooltega, et naftaturgu tasakaalustada. Koostööpartnerina rõhutas ta ka USAd.

OPEC ja organisatsiooni mitte kuuluvad riigid, näiteks Venemaa, sõlmisid läinud aasta detsembris kokku, et kärbivad tootmismahte 1,2 miljoni barreli jagu päevas.