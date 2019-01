Netflix on 12 aasta jooksul hindasid tõstnud neljal korral. Foto: Reuters Jaga lugu:

Netflix tõstis hindu, aktsia tõuseb

Netflix tõstab jälle oma teenuse hindu ning uudis pani ettevõtte aktsia täna kiiresti tõusma, vahendab CNBC.

Netflixi baasteenus maksab 8 dollari asemel nüüd 9 dollarit, kõige populaarsem HD standard teenus kallines 2 dollari võrra, 13 dollarini. 4K premium teenuse hind tõusis samuti 2 dollari võrra, 16 dollarini kuus.

See tähendab, et hinnad tõusid kokku 13-18 protsenti – tegemist on Netflixi 12 aastase ajaloo suurima hinnatõusuga ning see hakkab kehtima uute klientide jaoks koheselt. Varasemalt juba teenuse ostnud klientide jaoks tõusevad hinnad kolme kuu pärast.

Lisaraha võimaldab Netflixil teha uutesse filmidesse ja telesaadetesse suuri investeeringuid. Lisaks sellele on ettevõttel vaja teenindada suurt võlakoormat, millega on püütud suurfirmadest konkurendid nagu Amazon, Disney ja Apple eemale peletada.

Viimati tõstis Netflix hindasid 2017. aasta oktoobris. Ka toona mõjus hinnatõus aktsiale hästi. Hindade tõus pole klientide kasvu eriliselt mõjutanud ning pigem on see ettevõttele hästi mõjunud.

Netflixi aktsia on täna tõusnud 6,5 protsenti, 354,5 dollarini. Mullu kallines Netflici aktsia ligi 40 protsenti, millega ületati nii Facebooki, Amazoni, Apple’it kui ka Alphabeti. Tänavu on Netflixi aktsia tõusnud juba 30 protsenti.