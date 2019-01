Tõnu Pekk: Vanguardi eeskujuta olnuks Tuleval olnud palju raskem sündida

John Bogle on teinud Ameerika (ja tänaseks ka kogu maailma) eraisikutest investorite jaoks rohkem kui keegi teine, ütleb Tuleva juht Tõnu Pekk. Alljärgnevas kommentaaris avaldab ta arvamust eile lahkunud Bogle'i teenete kohta investeerimismaailmas.

Tuleva juhatuse liige Tõnu Pekk. Foto: Liis Treimann

Ma ühineks maailma ühe edukama investori Warren Buffetti arvamusega, et Bogle on teinud Ameerika (ja tänaseks ka kogu maailma) eraisikutest investorite jaoks rohkem kui keegi teine. Minu arvates isegi tähtsam kui esimese indeksifondi asutamine oli see, et Bogle tegi seda ühistu vormis. Üheks maailma suurimaks fondijuhiks kasvanud Vanguardil ei ole eraldi omanikke – Vanguardi fondide kliendid on ise ka fondivalitseja omanikud ning nii on tagatud, et kogu Vanguardi edust tulenev kasum läheb tasude alandamiseks.