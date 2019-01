New Yorgi börs. Foto: AFP Jaga lugu:

Börs: turud tõusid kolmandat päeva järjest

Aktsiaturud tõusid täna kolmandat päeva järjest, sest Wall Street Journal kirjutas, et Donald Trumpi administratsioonis arutatakse selle üle, kas tariifidega tasub tagasi tõmbuda.

Tariifide leevendamise eesmärk oleks finantsturge rahustada ning suhteid Pekingiga parandada, vahendab MarketWatch.

Dow Jonesi indeks tõusis 0,7 protsenti, 24 370 punktini. Standard & Poor’s 500 indeks lisas 0,8 protsenti ja lõpetas päeva 2635 punktil. Nasdaq Composite kallines samuti 0,7 protsenti.

Wall Street Journali raportis kirjutatakse, et uue plaani vastu on USA kaubandusesindaja Robert Lighthizer, kes ei taha Ühendriikidest nõrka muljet jätta. Rahandusministeeriumi pressiesindaja rääkis, et USA pole Hiinale ühtegi sellekohast ettepanekut teinud.

WTI toornafta odavnes täna 0,1 protsenti ja Brent kaotas 0,13 protsenti. Kummagi barrel maksis päeva lõpuks vastavalt 52,3 ja 61,2 dollarit. Kulla hind langes 0,2 protsenti, 1291 dollarini untsist.