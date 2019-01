New Yorgi börs. Foto: Reuters Jaga lugu:

JPMorgan: kehv tulemuste hooaeg aktsiaid ei peata

Tulemuste hooaeg saab olema tõenäoliselt kole, aga aktsiaturgudele ei tohiks see väga negatiivselt mõjuda, ütlevad JPMorgani analüütikud.

Põhjus peitub osalt selles, et turgude ootused on märgatavalt langenud ning kehvad tulemused on aktsiahindadesse suuresti sisse arvestatud.

Euroopa erinevad indikaatorid näitavad, et tulemuste hooaeg saab olema väljakutseterohke ning tulmused saavad olema ootustest madalamad, ütles strateeg Mislav Matejka. Ta on Euroopa börsifirmade kasumikasvu ootusi vähendanud tänavu juba 3 protsendipunkti võrra.

Sellegi poolest prognoosib Matejka, et Euroopa aktsiaturud tõusevad 2019. aastal 10 protsenti. Tema sõnul ei olegi aktsiate tõusuks häid tulemusi vaja. Matejka näeb sarnasusi 2016. aastaga, mil aktsiaturud jõudsid põhja veebruaris – 10 kuud enne seda kui kasumiootused muutusid uuesti positiivseks.

“Kasumikasvud püsisid nii 2016. aasta esimeses kui ka teises kvartalis negatiivsed. Aktsiaturgude põhi oli aga eelnevalt juba saavutatud,” kirjutas ta.