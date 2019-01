Tõnu Palm: üllatav, et Hiina majanduskasv nii vähe aeglustus

Luminori ökonomist Tõnu Palm ütles, et Hiina majanduse kasvutempo aeglustus vaid marginaalselt ja riigil jätkub kasvukiirust veel küllaga. Alljärgnevas kommentaaris analüüsib ta Hiina praegust majandusolukorda põhjalikumalt.

Arvestades kaubandustõrgete märkimismäärset jahutavat mõju viimastel kuudel Hiina töötleva tööstuse kindlustundele, aktsiahindadele aga ka näiteks kaubaekspordi (2018. aasta detsembrikuu) näitajatele, oli Hiina avaldatud SKT aastakasvu kõigest marginaalne aeglustumine möödunud aasta viimases kvartalis 6,4 protsendile pigem veidi üllatav. Kui 2017. aastal küündis Hiina majanduskasv kokku 6,9 protsendini, siis möödunud aastal aeglustus see aasta kokkuvõttes kõigest 6,6 protsendini. Maailma majanduse suuruselt teise majanduse kohta on seda kasvukiirust jätkuvalt küllaga. Üha rohkem on samas märke majanduse jahtumisest ja need riskid sõltuvad paljuski kaubandusläbirääkimiste edasisest kulgemisest ja ka majanduskoostööst teiste riikidega laiemalt.