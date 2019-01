Algab Tesla Model 3 invasioon Euroopasse

Tesla Inc. sai loa alustada Model 3 müüki Euroopas, mis toob lõpuks ometi maailma suurima elektriautode tootja automaailma vanade tegijate – Audi, BMW ja Mercedes-Benz – ukse alla, kirjutab Bloomberg.

Tesla Model 3 murrab Euroopa sedaaniturule. Foto: Reuters/Scanpix Jaga lugu:

Euroopas müügi käivitamine on Teslale ülioluline ja ettevõtte tegevjuht Elon Musk on nimetanud Euroopasse tulekut väga raskeks teeks. Ettevõte koondab töökohti, et paraneks kasumlikkus Model 3 madalama hinnaga versioonide tootmisel. Nimetatud mudel on Tesla esimene massiturule suunatud auto. Musk on viidanud, et sedaani müük Euroopas ja Hiinas on kaotanud tema mure automüügi võimalikust tagasilöögist USAs, kus alates 2019. algusest kaotati ära maksusoodustus kuni 3750 dollarit Tesla auto kohta.