Enamik investoreid ootab majanduslangust

Üle 70 protsendi USA investoritest usub, et majanduslangus tuleb järgmise kahe aasta jooksul. Foto: Mohamad Razi Bin Husin

Järjest enam öknomiste prognoosib, et Ühendriike tabab tänavu või 2020. aastal majandussurutis. Suur osa investoritest on samuti selle pärast muretsema hakanud, vahendab CNN Money.

Eelmisel aastal Boston Consulting Groupi poolt 260 professionaalse rahahalduri seas läbi viidud küsitlusest selgub, et 73 protsenti investoritest ootab järgmise kahe aasta jooksul majandussurutist. 2017. aastal oli vastav protsent 53.

Need meeleolud pole seotud USA-Hiina kaubanduse, Brexiti ega USA valitsuse töö peatumisega.

Selle asemel muretsevad investorid eelkõige aktsiate hinnatasemete ja keskpankade poliitika pärast. Lausa 64 protsenti langust ootavatest investoritest ütles, et praegused aktsiahinnad tekitavad neile muret. Pooled nentisid, et suurimaks murekohaks on intressimäärad.

Vaatamata investorite hirmudele on aktsiad tänavu korralikult taastunud. Tõsi, oktoobris saavutatud tippudest on veel ligi 10 protsenti puudu. See tähendab aga, et aktsiad pole enam nii kallid.

Boston Consulting Groupi direktor Hady Farag ütles, et tõenäoliselt on praegu asjalood muutunud ning hindade pärast nii palju muret enam ei tunda.

Lisaks sellele loodetakse, et Föderaalreserv aeglustab intresside tõstmist. Mõned eksperdid isegi ootavad, et keskpank võib intresside kergitamise tänavu pausile panna, sest inflatsioon on liiga madal.