Kuidas tunda ära ärevust ja olla lähedasele päriselt toeks

Pereterapeut Katrin Saali Saul Pereettevõtjate konverentsil
Foto: Raul Mee
„Meile tundub, et me peame teise raskuse ära võtma. Aga see pole võimalik. Me saame olla tema kõrval,“ ütles pereettevõtete konverentsil Katrin Saali Saul. Kui me ei oska kuulata, ei oska me ka juhtida.
Kuigi sotsiaalmeedia on turundusvõimalus, siis see ei ole nii lihtne, kui pealtnäha paistab. Sisutootmist ei tee põlve otsas, muude tegemiste kõrvalt. Võtmesõna on järjepidevus, mis on suur investeering, arvavad sotsiaalmeedias kogenud pereettevõtjad.
Maped (Manufacture d'Articles de Précision Et de Dessin) on Prantsuse pereettevõte, mis on spetsialiseerunud kooli- ja kontoritarvetele. “Me tahame, et lapsed näeksid, et nad suudavad oma kätega maailma muuta,” ütles suure perefirma tegevjuht, asutaja lapselaps Antoine Lacroix Äripäeva korraldatud Pereettevõtjate konverentsil.
Keila külje all tegutsev moodul- ja elementmajade tootja Hilandero Houses OÜ esitas pärast kahe aasta pikkust saneerimist pankrotiavalduse, viimane lootus kustus juulis, kui perefirma pakkumised vastuseta jäid.
Autode tellimine Euroopast on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. Põhjuseid on mitmeid: ostukäitumine on liikunud alates Covid-19 pandeemiast veebi, autot ei pea kohapeal otsimas käima, suurem mudelite ja varustusevalik ning nõudlus-pakkumus suhtest tulenevalt parem hinnatase. Ka Eesti maksukeskkond (CO₂-põhine automaks) suunab ostuotsuseid teadlikumaks – pelgalt ostuhinnast enam ei piisa, vaid vaadata tuleb kogukulu (TCO).