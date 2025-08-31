Kuidas tunda ära ärevust ja olla lähedasele päriselt toeks

Kuigi sotsiaalmeedia on turundusvõimalus, siis see ei ole nii lihtne, kui pealtnäha paistab. Sisutootmist ei tee põlve otsas, muude tegemiste kõrvalt. Võtmesõna on järjepidevus, mis on suur investeering, arvavad sotsiaalmeedias kogenud pereettevõtjad.