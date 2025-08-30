Maailmakuulsa jalanõufirma kogemus: kuidas laieneda, aga mitte kaotada oma nägu

Kümmekond aastat tagasi oma elutöö Bastioni maha müünud rõivatööstur Indrek Stahl on üle 20 aasta omanud kinnisvara Hispaanias ja tunneb sealset turgu läbi ja lõhki. Võib-olla isegi liigagi hästi, leides palju, mis kriitikat väärib.
Autode tellimine Euroopast on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. Põhjuseid on mitmeid: ostukäitumine on liikunud alates Covid-19 pandeemiast veebi, autot ei pea kohapeal otsimas käima, suurem mudelite ja varustusevalik ning nõudlus-pakkumus suhtest tulenevalt parem hinnatase. Ka Eesti maksukeskkond (CO₂-põhine automaks) suunab ostuotsuseid teadlikumaks – pelgalt ostuhinnast enam ei piisa, vaid vaadata tuleb kogukulu (TCO).