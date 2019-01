Nafta hind hakkas tõusma

Nafta hind hakkas täna tõusma, sest USA kildanafta toodangu kasv saab veebruaris olema tõenäoliselt oodatust väiksem, vahendab Wall Street Journal.

Selle aasta alguses tekkinud optimism on veidi taandunud ning nafta hind on sellel nädalal langenud, sest investorid muretsevad globaalse majanduse pärast. Täna on hind hoopis tõusnud, sest USA tootmise kasv saab olema viimase üheksa kuu aeglaseim.

“Naftaturg jälgib väga pingsalt seda, millised on kasvuprognoosid ning USA-Hiina kaubanduskõneluste progress. See survestas eile hindu,” ütles investeerimisfirma Julius Baer toorainete strateeg Norbert Ruecker.

Sellegipoolest on hinnad tõusnud detsembris saavutatud põhjast umbes 20 protsenti, millele on suuresti kaasa aidanud maailma aktsiaturgude taastumine.

USA energiainformatsiooni administratsioon teatas teisipäeval, et veebruaris peaks USA kildanafta päevane tootmine tõusma vaid 63 000 barreli võrra, mis on väikseim kasv viimase üheksa kuu jooksul. See pani nafta täna kallinema.

Brenti toornafta on täna kallinenud 0,8 protsenti, 62 dollarini barrelist. WTI on lisanud 0,7 protsenti, 53,4 dollarini barrelist.