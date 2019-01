Apple vabastab ametist 200 töötajat

Apple restruktureerib oma isesõitvate autode üksust. Foto: EPA

Apple vabastas ametist 200 töötajat, kes olid seotud isesõitvate autode tehnoloogiat arendava Project Titaniga, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed CNBC-le.

Apple’i pressiesindaja kinnitas infot ning ütles samas, et ettevõte näeb valdkonnas endiselt palju potentsiaali. “Meie isesõitvate autode tehnoloogiat arendav meeskond on erakordselt talendikas. Mõned grupid liigutatakse ettevõtte teistesse üksustesse, kus nad toetavad masinõpet ja teisi algatusi,” ütles pressiesindaja.

2018. aasta augustis asusid Titani meeskonda juhtima Tesla endine inseneerika asepresident ja Apple’i veteran Doug Field ning Bob Mansfield. Sellel nädalal vabastatud töötajad on tõenäoliselt osa restruktureerimisest, mis uued juhid on ette võtnud.

Viimasel ajal on Apple autode teemal olnud napisõnaline. Tundub, et autotootmisest on loobutud ning praegu keskendutakse tarkvara arendamisele.