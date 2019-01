USA aktsiaturg reedel tõusis, valitsusseisak sai ajutise lõpu

USA aktsiaturg tõusis reedel 0,85%, kui USA president Trump teatas, et on saavutatud kompromiss valitsuse tööseisaku ajutiseks lõpetamiseks.

S&P 500 indeks kerkis 0,85% 2664,76 punktini ning Nasdaqi indeks tõusis 1,29% 7164,86 punktini.

Trump ütles, et on saavutatud kokkulepe, mille järgi taasavatakse valitsusasutuste töö ajutiselt kolmeks nädalaks kuni 15. veebruarini, mille jooksul jätkatakse demokraatidega läbirääkimisi valitsuseelarve rahastamiseks.

„Selgelt soovivad turuosalised täna riski võtta,“ ütles Reutersile Economic Outlook Groupi peaanalüütik Bernard Baumohl Reutersile. Tema arvates on turgudel positiivsust seoses valitsusseisaku lõppemisega, kuid nii poliitiliste kui majanduslike riskide tõttu on raske leida põhjust, miks olla ülemäära kindel aktsiaturgude tõusu jätkumises.

Neljanda kvartali majandustulemuste teatamine on täies hoos, nii et S&P 500 ettevõtetest on 22 protsenti oma tulemused juba teatanud ning nendest 72% on näidanud analüütikute keskmisest ootusest paremaid tulemusi.

Üheks tänase aktsiaturu tõusu põhjuseks võib pidada ka Wall Street Journali artiklit, milles spekuleeritakse selle üle, et Föderaalreserv võib lähiajal otsustada peatada oma bilansimahu vähendamine, milles nähakse taas majanduskasvu stimuleerimise võimalust.