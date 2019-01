Goldman: Hiinas piinlevale Nvidiale võivad järgneda ka teised

Kaks järjekordset Ameerika Ühendriikide börsifirmat süüdistasid kehvades tulemustes Hiinat – eile tegid seda tööstusmasinaid tootev Caterpillar ja kiibitootja Nvidia. Goldman Sachsi hinnangul võib sama juhtuda ka mitme teise firmaga.

Goldman Sachs arvab, et Hiina majanduse aeglustumine mõjutab negatiivselt ka mitut teist tehnoloogiafirmat. Foto: EPA Jaga lugu:

Goldman Sachs kirjutas reedel investoritele saadetud hoiatuskirjas, et löögi alla võivad sattuda firmad, mille rahvusvaheline müük on suurem. Eriti need, mis saavad suure osa käibest Hiinast. Konkreetselt hoiatati ka Nvidia eest.