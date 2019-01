Tähtis nädal – selguvad kvartalitulemused

Apple'i tulemuste puhul jälgivad investorid eelkõige iPhone'ide müüki. Foto: EPA

See nädal saab olema tulemuste hooaja kõige tihedam ning analüütikute sõnul on see turgude jaoks võtmetähtsusega, vahendab MarketWatch.

Tulemuste hooaega silmas pidades on see nädal väga sündmusterohke: S&P 500 indeksi ettevõtetest teatavad tulemused 113, Dow Jonesi 30 firmast avaldavad kvartalitulemused 13. Tegemist on tulemuste hooaja kõige aktiivsema nädalaga.

Investeerimisfirma B. Riley FBRi strateeg Art Hogan ütles MarketWatchile, et see nädal saab olema turgudele väga tähtis, sest taastumine detsembrikuu põhjast on alles poole peal. “See on tõeline pöördepunkt,” ütles Hogan.

Sellel nädalal tulevad näiteks Amazoni, Apple'i, Microsofti, Facebooki, Qualcommi, Nvidia ja Tesla tulemused.

Dow Jonesi indeks on kallinenud juba viis nädalat järjest ning eelmise aasta 3. oktoobril saavutatud tipust on puudu 7,8 protsenti. S&P 500 indeksil on rekordist puudu aga 9,1 protsenti.

“Sel nädalal hakkab kõlama häirekell või selgub, et ettevõtetel on edasi liikumiseks piisavalt enesekindlust,” rääkis Hogan.

Seni on oma tulemused teatanud 112 S&P 500 indeksi ettevõtet. Analüütikute ootusi on neist ületanud 72,3 protsenti, selgub Refinitivi andmetest.

Allpool on välja toodud Dow Jonesi indeksi ettevõtted, kes teatavad tulemused sellel nädalal: