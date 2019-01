Tesla suuraktsionär lukustas oma investeeringu kasumi

Saudi Araabia kroonprints Mohammad Bin Salmani vastu protestija Foto: AFP / Scanpix

Jaanuaris külmutas Saudi Araabia kroonprintsi kontrollitav fond 2,9 miljardi dollari väärtusega aktsiapaki Teslas, et lukustada senise investeeringu kasum, kirjutab Financial Times.

17. jaanuaril maandas kroonprints Mohammed Bin Salman kontrolli all olev Saudi Public Investment Fund oma riski Teslas hinnatasemel 347,26 dollarit aktsia kohta. Kuigi fond omab endiselt 4,9% Teslast, on 2,9 miljardi dollari väärtuses aktsiapakk portfellis külmutatud, mis tähendab, et aktsia hinna muutuse korral fond kahju ega kasu ei saa.