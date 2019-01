Tarbijate kindlustunne on USAs valitsusseisaku tõttu langenud. Foto: EPA Jaga lugu:

USA tarbijate kindlustunne 18 kuu põhjas

USA tarbijate kindlustunne langes viimase 18 kuu madalaima tasemeni, peamiseks põhjuseks peetakse valitsusseisakut, vahendab Bloomberg.

Tarbijate kindlustunde indeks langes 126,6 punktilt 120,2 punktini, teatas New Yorgis tegutsev Conference Board teisipäeval avaldatud raportis. Bloombergi küsitletud analüütikud prognoosisid, et näitaja langeb 124ni.

USA valitsusseisak kestis üle kuu aja ning ebakindlust lisavad ka aktsiate volatiilsus ning USA-Hiina kaubandussõda.

Raportis oli ka positiivset – tarbijate hulk, kes plaanivad järgmise kuue kuu jooksul omale kodu osta, tõusis 7,8 protsendini. See on kõrgeim tase alates 1967. aastast ning põhjuseks võib pidada kinnisvara laenuintresside vähenemist.

Inimesi, kelle arvates on töö leidmine lihtne, on tunduvalt rohkem kui neid, kelle arvates on see keeruline. Ühtlasi tõusis nende kahe grupi inimeste suhtarv viimase 18 aasta kõrgeima tasemeni.