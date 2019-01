Börs: Apple ja Fed peatasid languse

Foto: Reuters/Scanpix

Kolmapäeval tõi USA börsidele kindlust ülemaailmse haardega suurfirmade kardetust etemad kvartalitulemused ning Föderaalreservi senisest ettevaatlikum toon.

Dowe Jonesi tööstuskeskmine kerkis 1,77%, 25 015 punktini. Nasdaq Composite liikus 2,2% ülespoole, 7183 punkti tasemeni. S&P 500 suurenes 1,55% ja lõpetas 2681 punktil.

Pärast jaanuari alguses antud kasumihoiatust suutis tehnoloogiahiid Apple (+6,83%) kolmapäeval siiski vaatlejate langetatud ootustest üle hüpata, teenides ennustatud 4,17 dollari asemel 4,18 dollarit aktsiakasumit ja prognoositud 83,97 miljardi asemel 84,3 miljardit dollarit tulu. Aasta alguses vähendas Apple käibesihti tervelt 7 miljardi dollari võrra, süüdistades kehvemaid müüginumbreid Hiina turul.

Ameerika Ühendriikide lennukitootja Boeing (+6,25%) üllatas Wall Streeti arvatust paremate neljanda kvartali tulemustega: aktsiakasum oli 5,48 dollarit - tervelt 1 dollari võrra rohkem kui prognoositud - ning tulu ulatus 28,34 miljardi dollarini. Selleks aastaks ennustab Boeing oma 895 ja 905-seeria reisilennukitele rekordilisi tarnenumbreid ning 737-seeria masinatele suuremat tootmiskiirust. Viimane tõik võib muuhulgas anda aimu, et Boeing näeb lootust USA-Hiina kaubandussuhete toibumiseks: detsembri keskel avas Boeing uue 737-te tehase Hiinas. Kolmapäeval kogunesid Washingtoni ja Pekingi esindajad taas, et jätkata läbirääkimisi kahe suurriigi edasiste kaubandussuhete kohta.

Föderaalreservi järjekordne kohtumine pakkus börsidele sedapuhku vaid meeldivaid uudiseid. Ühest küljest kinnitas keskpank avalduses, et USA majandus ja tööturg jätkavad tõenäoliselt kasvu, kuid vihjas samas, et on valmis vajadusel aeglustama oma võlakirjaportfelli vähendamise kiirust. Samuti eemaldas Föderaalreserv tekstist mitu väljendit, mis viitasid intressimäärade tänavusele tõusule. Teisisõnu leevendas keskpank turgude hirmu, et keskpank avaldab USA majandusele survet ajal, mil Hiina, Euroopa ja teiste kasv on aeglustumas.