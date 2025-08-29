Kes vastutab, kui AI teeb vale äriotsuse?

Saates räägib koolitaja ning Maksu- ja Tolliameti infoturbejuht Thea Sogenbits
sellest, kuidas kaardistada AI riske ja määrata riskitaset ning miks ei saa AI puhul rääkida riskide maandamisest, vaid nende leevendamisest.
Juttu tuleb nii peatselt rakenduvast uuest AI määrusest kui olulistest küsimustest ja sammudest, mis tuleks igal ettevõttel astuda just nüüd. Praktilised näited avavad ootamatuid ohukohti väga erinevates valdkondades ning toovad välja ettevõtte juhtkonna vastutuse. Näiteks selgub, et isegi AI kasutamine ettevõttest lustaka laulusalmi loomiseks võib anda väga ootamatu tagasilöögi!