Tagasi 29.08.25, 16:00 Kes vastutab, kui AI teeb vale äriotsuse? Tehisintellekt toob endaga palju võimalusi, ent ka riske, millest tuleb suuremate kahjude vältimiseks olla nüüd ja praegu teadlik nii suurettevõtetel kui väikeäridel, räägib Maksu- ja Tolliameti infoturbejuht.

Thea Sogenbits, Maksu- ja Tolliameti infoturbejuht

Foto: Andres Laanem

Saates räägib koolitaja ning Maksu- ja Tolliameti infoturbejuht Thea Sogenbits sellest, kuidas kaardistada AI riske ja määrata riskitaset ning miks ei saa AI puhul rääkida riskide maandamisest, vaid nende leevendamisest.

Juttu tuleb nii peatselt rakenduvast uuest AI määrusest kui olulistest küsimustest ja sammudest, mis tuleks igal ettevõttel astuda just nüüd. Praktilised näited avavad ootamatuid ohukohti väga erinevates valdkondades ning toovad välja ettevõtte juhtkonna vastutuse. Näiteks selgub, et isegi AI kasutamine ettevõttest lustaka laulusalmi loomiseks võib anda väga ootamatu tagasilöögi!

Saatejuht on Tuuli Seinberg

Kuula saadet siit: