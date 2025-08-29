Teadur: oluline teema, mille erakonnad lihtsalt ära unustasid

Sügisestel kohalikel valimistel kerkib kindlasti teravalt päevakorrale tuulikute (ja ka suurte päikeseparkide) teema, kuid kas see ka valimistulemusi mõjutab, on iseasi, kirjutab Äripäeva ajakirjanik Lääne-Virumaal Andres Pulver.
Kui Eesti ei seo end Euroopa kliimapoliitika suunaga, siis liiguvad kapital ja kompetents riikidesse, kus sihid on selgemad. Ambitsioonikas eesmärk loob nõudluse ja sünnitab uusi lahendusi, kirjutab Eesti Rohetehnoloogia Liidu juht Kädi Ristkok teemaveebis Kestlikkusuudised.ee.
Mina pole küll kindel, kumb kujuneb planeedile ja inimkonnale laastavamaks – kas pidev poliitiliste otsustega mööda panemine või kliimamuutused, kirjutab Äripäeva Finantsuudiste teemaveebi toimetaja Villu Zirnask.
Eesti on vaikselt tõusnud üheks Euroopa silmapaistvamaks edulooks taastuvenergia vallas. 2022. aastal moodustas taastuvenergia 38,5% kogu riigi energiatarbimisest, mis oli viies kõrgeim näitaja Euroopa Liidus. Võrdluseks oli EL-i keskmine 2023. aastal vaid 24,5%, mis näitab, et Eesti saavutused on Euroopa keskmisest märgatavalt kõrgemad.