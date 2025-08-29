Eesti suurima droonitootja juhid said firma osanikeks

Eesti kaitsetööstusettevõte Threod Systems kasvatas eelmise aastaga müügitulu pea kaks korda ehk 38 miljoni euroni ja kasum oli ligi 9 miljonit eurot. "Lihtsalt see ei tulnud," rääkis tegevjuht Arno Vaik.
Möödunud nädalavahetusel sisenes Eesti õhuruumi lühikese vahega mitu drooni. Üks kukkus Venemaa poolel Peipsi järve, teine Võrtsjärve aladele. Kust ja kuidas need droonid tulid, võib selguda alles kuude pärast, rääkis kaitsepolitseiameti büroojuht Harrys Puusepp Äripäeva raadio hommikuprogrammis.
Eesti tööportaale külastati viimase 12 kuu jooksul 33,3 miljonit korda, millest tervelt pooled külastustest tehti CVKeskus.ee tööportaali, näitab veebianalüütika ettevõtte Similarweb värske statistika.