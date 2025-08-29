Eesti suurima droonitootja juhid said firma osanikeks

“Lihtsalt see ei tulnud“

Eesti kaitsetööstusettevõte Threod Systems kasvatas eelmise aastaga müügitulu pea kaks korda ehk 38 miljoni euroni ja kasum oli ligi 9 miljonit eurot. "Lihtsalt see ei tulnud," rääkis tegevjuht Arno Vaik.