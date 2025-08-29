Hädaolukord: ametid otsivad haigestunud sigadele matmispaiku

Põllumajandus- ja toiduamet käivitas sigade Aafrika katku epideemia tõttu hädaolukorra plaani: valmistutakse täiendavateks kolleteks ja otsitakse loomade matmispaiku, sest isegi Läti tehase käitlemisvõimekusest jääb väheks.
Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras tõdes, et riigi senine tegevus on olnud reageeriv, mitte ennetav. “See ei tähenda, et riik poleks tegutsenud. Oleme suunanud seakatku tõrjesse üle 6 miljoni euro, EKSEKO juhtum näitab, et rahast üksi ei piisa.”
Foto: Liis Treimann
Raplamaa lihatööstus Frank Kutter teatas, et lõpetab seakatku puhangu kahjude tõttu tegevuse. Lõplik kaotussumma on alles selgumisel, ent esimese kahe nädala kahju oli umbes 200 000 eurot, märkis firma juhatuse liige Johanna Maripuu Äripäeva raadios.
