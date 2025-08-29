Äripäev
Küsi ÄPltTelli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,03%296,29
  • OMX Riga−0,29%916,96
  • OMX Tallinn0,02%2 019,63
  • OMX Vilnius0,01%1 225,79
  • S&P 5000,00%6 501,86
  • DOW 300,00%45 636,9
  • Nasdaq 0,53%21 705,16
  • FTSE 100−0,08%9 209,68
  • Nikkei 225−0,26%42 718,47
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,28
  • OMX Baltic0,03%296,29
  • OMX Riga−0,29%916,96
  • OMX Tallinn0,02%2 019,63
  • OMX Vilnius0,01%1 225,79
  • S&P 5000,00%6 501,86
  • DOW 300,00%45 636,9
  • Nasdaq 0,53%21 705,16
  • FTSE 100−0,08%9 209,68
  • Nikkei 225−0,26%42 718,47
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,28
  • 29.08.25, 15:45

Alibaba üllatas kasumi kasvuga

Hiina e-kaubandusgigant Alibaba kasvatas teises kvartalis käivet 2%, mis jäi analüütikute ootustele alla, kuid tehisintellektiga seotud teenuste kasvuprotsent oli kolmekohaline.
Puhaskasum kasvas aastaga 78%.
  • Puhaskasum kasvas aastaga 78%.
  • Foto: Imago/scanpix
Alibaba teenis kolme kuuga 247,65 miljardit jüaani, mis jäi 2% ootustele alla. Puhaskasum ületas aga analüütikute ootuseid mäekõrguselt. Ettevõte teenis kvartaliga 43,11 miljardit jüaani, kuid oodati vaid 28,5 miljardit. Puhaskasum kasvas aastaga 78%.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Börsiuudised
  • 15.08.25, 15:11
Amazon või Alibaba? Analüütikud avasid, kumba ootab suurem kasv
USA jaekaubanduskett Amazon ning selle Hiina versioon Alibaba avaldavad mõlemad tuleval nädalal möödunud kvartali majandustulemused. Analüütikud hindavad, kumb kasvuaktsia võiks kujuneda paremaks valikuks.
Börsiuudised
  • 25.08.25, 05:00
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Kuivõrd kodubörsil on tulemuste hooaeg selleks korraks suuresti läbi saanud, siis kaugemalt teavitab meid möödunud kvartalis tehtust mitu suurt ettevõtet.
Börsiuudised
  • 19.05.25, 15:37
Michael Burry müüs maha pea kogu portfelli ja panustab Nvidia langusele
2008. aasta kinnisvarakriisi ennustanud fondijuht Michael Burry on teinud hiljuti panuseid Nvidia ja mitme Hiina aktsia langusele.
  • ST
Sisuturundus
  • 29.08.25, 12:24
Autode tellimine Euroopast: miks see on 2025. aastal mõistlik valik ja kuidas teha tark otsus
Autode tellimine Euroopast on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. Põhjuseid on mitmeid: ostukäitumine on liikunud alates Covid-19 pandeemiast veebi, autot ei pea kohapeal otsimas käima, suurem mudelite ja varustusevalik ning nõudlus-pakkumus suhtest tulenevalt parem hinnatase. Ka Eesti maksukeskkond (CO₂-põhine automaks) suunab ostuotsuseid teadlikumaks – pelgalt ostuhinnast enam ei piisa, vaid vaadata tuleb kogukulu (TCO).

Hetkel kuum

Kaamos Kinnisvara rajab Veskiposti tänavale kümnekorruselise ärihoone, mis jääb pronkssõdurist üle tee. Üürileping Eesti Energiaga sõlmiti 9. mail.
Uudised
  • 28.08.25, 06:00
Vana üürileandja kaebas Eesti Energia tuttuue peakontori lepingu kohtusse
Pereettevõtete TOPi võitja kasvatas aastaga kasumit pea 50 miljonit
Uudised
  • 28.08.25, 18:37
Pereettevõtete TOPi võitja kasvatas aastaga kasumit pea 50 miljonit
Tabelis üle 400 perefirma
Nvidia peakorter.
Börsiuudised
  • 28.08.25, 00:58
Nvidia tulemused valmistasid Wall Streetile mõningase pettumuse
Eesti Vabariigi suursaadik Kasahstanis Jaap Ora tuli lõbusalt väljakutsega kaasa: tutvustada Kasashstani ajakirjanik Linda Eensaarele kui võimalikku (äri)kavaleri.
Uudised
  • 28.08.25, 16:15
Kuramaaž alaku. Wise’i kontoris õpetasid saadikud välismaiseid partnereid ära võluma
„Ära ghost’i Kasahstani.“
Toidutööstuse Atria Eesti tegevdirektori Meelis Laande sõnul on EKSEKO farmis avastatud seakatku mõju väga-väga pikaajaline.
Uudised
  • 28.08.25, 12:51
Konkurent Eesti suurimas sigalas avastatud katkust: “Eesti sealihaga on nüüd olukord halb. See on fakt”
Lisatud ministri kommentaar
Rootsi investor ja raamatute autor Marcus Hernhag börsil hooajalisi mõjusid väga ei vaata, kuid siiski võib sügis tema hinnangul olla talvest veidi ebastabiilsem.
Börsiuudised
  • 27.08.25, 13:44
„See on tulevane dividenditäht“ – Rootsi investor avalikustab oma värskeimad ideed
Olukorras, kus ühtegi tugevat argumenti Ignitis grupi börsilt ära viimiseks pole, ei pea ma seda ka mõistlikuks.
Investor Toomas
  • 28.08.25, 16:27
Leedu, ära rebi mult Ignitise aktsiaid käest
Horisontaalsed tuulegeneraatorid toimivad stabiilsetes ja avatud tuuleoludes - maapiirkondades ja rannikualadel, vertikaalsed seevastu turbulentsetes või piiratud aladega paikades.
  • ST
Sisuturundus
  • 28.08.25, 16:02
Kodud ja talud energiasõltumatuks väikeste tuulegeneraatoritega
Threod Systemsi tegevjuht Arno Vaik sai ettevõtte väikeomanikuks.
Eesti suurima droonitootja juhid said firma osanikeks
Sotsid lubavad odavamaid üürikortereid: „See on nagu 30aastane võlakiri“
Sotsid lubavad odavamaid üürikortereid: „See on nagu 30aastane võlakiri“
Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras tõdes, et riigi senine tegevus on olnud reageeriv, mitte ennetav. “See ei tähenda, et riik poleks tegutsenud. Oleme suunanud seakatku tõrjesse üle 6 miljoni euro, EKSEKO juhtum näitab, et rahast üksi ei piisa.”
Hädaolukord: ametid otsivad haigestunud sigadele matmispaiku
Läti käitlemistehase võimekusest jääb ka puudu
Threod Systemsi tegevjuht Arno Vaik sai ettevõtte väikeomanikuks.
Eesti suurima droonitootja juhid said firma osanikeks
Rootsi printsessi Estelle´i jaoks koostatud kuninglik näidisportfell näitab ilmekalt, et investeerimise võlu ei seisne ainult numbrites, vaid ka pikaajalises kannatlikkuses ja oskuses mitte liiga vara headest ettevõtetest loobuda.
10 investeerimisideed Rootsi printsessi portfellist
Puhaskasum kasvas aastaga 78%.
Alibaba üllatas kasumi kasvuga
Lili Kirikal püsis Ekspress Grupi finantsjuhina alla aasta.
Villig napsas Luigelt alles ametisse astunud finantsjuhi
Silvano suuromanik on ettevõtte Baltplast kaudu Toomas Tool. Silvano pesuäril oli keeruline saada oma Venemaa ja Valgevene ärid auditeeritud, kuid lõpuks see siiski õnnestus. Internetis on endiselt üleval ettekirjutus finantsinspektsioonilt, mida ettevõte seal enam näha ei taha.
Toomas Tooli börsifirma vaidleb kohtus finantsinspektsiooniga
Taastuvenergia saab erakondade programmides vähe tähelepanu.
Teadur: oluline teema, mille erakonnad lihtsalt ära unustasid
Kliimapoliitika on valimisprogrammides nõrguke
CVKeskus.ee on külastatuim tööportaal Eestis, kus leidub suurim valik tööpakkumisi
  • ST
CVKeskus.ee on külastatuim tööportaal Eestis, kus leidub suurim valik tööpakkumisi
Finantsvaba investor ja ettevõtja Madis Pajo.
Kullafond: Finantsvaba investor paljastas valemi vältimatu rikkuseni
Kui sul on oma raha, tundub kõik võimalik olevat!
Dmitri Fefilov: väike kulu riigile, kuid tohutu hüpe lapsele rahanduse ja investeerimise maailma
Novo Nordiski peakorter.
Novo Nordisk pani Taani majanduskasvu lootustele põõna
Infortari viimasel, juunis toimunud aktsionäride üldkoosolekul kinnitati ka aktsiate optsiooniprogrammi põhimõtted. Pildil ees vasakult nõukogu esimees Enn Pant, juhatuse liikmed Ain Hanscmidt ja Eve Pant eelmise aasta aktsionäride koosolekul.
Infortari sisering panustab languse kiuste: aktsiaid omandati ligi 600 000 euro eest
Olukorras, kus ühtegi tugevat argumenti Ignitis grupi börsilt ära viimiseks pole, ei pea ma seda ka mõistlikuks.
Leedu, ära rebi mult Ignitise aktsiaid käest
Veel 2019. aastal üritasid messikeskuse alale hotelle ehitada toonased omanikud Igor Pihela ja Anatoli Kanajev. Nende plaanid lasti õhku liiklustihedusele viidates, appi ruttas ka ajaloomuuseum.
Maarjamäe NIMBY uputas mere äärde kavandatud lukskvartali plaanid
Janar Holm on riigieelarve läbipaistmatust probleemina välja toonud juba aastaid, sealhulgas ka 2024. aastal konverentsil esinedes.
Janar Holm kritiseerib riigieelarvet: peame julgemalt koomale tõmbama
Kaitsevaldkonna tippjuht läks Saaremaale söögimaja pidama
Maarja Kass alustas pisikest äri kõrvarõngastega poolkogemata. Ta jagab oma kogemust, kuidas müügi kasvades muutis tulu deklareerimist.
Hobiga teenitud tulu ei jää märkamata: kuidas hoida maksuametiga head suhet
Aastakümneid tegutsenud kingaäri REM suleb oma äri enne Foorumi suuremat remonti.
Sõõrumaa Foorumi ehitustööd sunnivad poode keskusest välja kolima, mahajääjatel on äri raskem ajada
Kodus kirjutatud testament kehtib pool aastat.
“Ma ei taha, et mu lapsed tülli läheksid.” Rikkamaks saanud eestlased vaidlevad rohkem päranduse üle
Räppar Säm on investeerimisega jõudnud kuuekohalise portfellini.
“Oleksin pidanud empsi kuulama.” Räppar Säm kaotas investeeritud 10 000 eurot ühe ööga
Muusiku portfell on kasvanud kuuekohaliseks
Hekoteki juht Heiki Einpaul leiab, et küberpettuse suurim riskiallikas on ikka inimene, kes on ekraani taga.
Hekotekist varastati küberrünnakuga sadu tuhandeid. Suuromanik süüdistab finantsjuhti

Podcastid

Frank Kutteri juht: esitame pankrotiavalduse, kahju ulatub sadadesse tuhandetesse
Hommikuprogramm
Frank Kutteri juht: esitame pankrotiavalduse, kahju ulatub sadadesse tuhandetesse
00:00
Tööst tingitud läbipõlemise või ärevuse korral saab nõuda tööandjalt hüvitist
Teabevara tund
Tööst tingitud läbipõlemise või ärevuse korral saab nõuda tööandjalt hüvitist
00:00
Statistikaameti juht: tegelik palgakasv jääb 6–7 protsendi vahemikku
Hommikuprogramm
Statistikaameti juht: tegelik palgakasv jääb 6–7 protsendi vahemikku
Mapri Ehituse juht: müügitulu sel aastal kasvab, aga marginaal langeb
Hommikuprogramm
Mapri Ehituse juht: müügitulu sel aastal kasvab, aga marginaal langeb
Lenno Uusküla: USA aktsiaturgude kasv pikalt enam kesta ei saa
Hommikuprogramm
Lenno Uusküla: USA aktsiaturgude kasv pikalt enam kesta ei saa
Kolme juhi valem Eestis tippu jõudmiseks
  • PRO
Juhi jutud
Kolme juhi valem Eestis tippu jõudmiseks
03.09.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
04.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 1
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 1
8 akadeemilist tundi
09.09.2025 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
Äripäeva Akadeemia
Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
8 akadeemilist tundi
(09.09.2025, 10.09.2025, 23.09.2025, 07.10.2025, 28.10.2025) Finantsteadmiste kool juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Finantsteadmiste kool juhtidele
40 akadeemilist tundi
11.09.2025 Ajajuhtimine
Äripäeva Akadeemia
Ajajuhtimine
8 akadeemilist tundi
11.09.2025 Exceli baaskoolitus
IT Koolitus
Exceli baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
11.09.2025 Börsikauplemisega alustamine
Äripäeva Akadeemia
Börsikauplemisega alustamine
8 akadeemilist tundi
16.09.-17.09.2025 Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus edasijõudnutele
18 akadeemilist tundi
18.09.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
25.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 2
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 2
8 akadeemilist tundi
30.09.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
01.10.2025, 04.11.2025, 03.12.2025, 13.01.2026, 10.02.2026, 10.03.2026 Juhtimiskompass
Äripäeva Akadeemia
JUHTIMISKOMPASS
48 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Uudised
  • 28.08.25, 06:00
Vana üürileandja kaebas Eesti Energia tuttuue peakontori lepingu kohtusse
2
Uudised
  • 28.08.25, 12:51
Konkurent Eesti suurimas sigalas avastatud katkust: “Eesti sealihaga on nüüd olukord halb. See on fakt”
Lisatud ministri kommentaar
3
Uudised
  • 27.08.25, 15:56
Statistikaameti aastate halvim päev. Amet avaldas vigased palgaandmed: “Seda poleks tohtinud juhtuda”
Täiendatud: täpsed andmed selguvad reedel
4
Uudised
  • 27.08.25, 12:16
Kirjaneni suurte plaanidega firma koondas töötajaid: töö jätkub vähemate vahetustega
5
Uudised
  • 27.08.25, 08:15
Keskmine palk rallis hüppeliselt rekordini: “Kui maksad vähem, lähevad nad ära“
Statistikaamet hakkas andmeid üle kontrollima
6
Uudised
  • 28.08.25, 18:37
Pereettevõtete TOPi võitja kasvatas aastaga kasumit pea 50 miljonit
Tabelis üle 400 perefirma

Viimased uudised

Uudised
  • 29.08.25, 16:09
V2 veebi ajakirjanike UUID pildid
Uudised
  • 29.08.25, 16:00
Sotsid lubavad odavamaid üürikortereid: „See on nagu 30aastane võlakiri“
Saated
  • 29.08.25, 16:00
Kes vastutab, kui AI teeb vale äriotsuse?
Börsiuudised
  • 29.08.25, 15:45
Alibaba üllatas kasumi kasvuga
Arvamused
  • 29.08.25, 15:31
Teadur: oluline teema, mille erakonnad lihtsalt ära unustasid
Kliimapoliitika on valimisprogrammides nõrguke
Uudised
  • 29.08.25, 15:03
Eesti suurima droonitootja juhid said firma osanikeks
Uudised
  • 29.08.25, 14:42
Hädaolukord: ametid otsivad haigestunud sigadele matmispaiku
Läti käitlemistehase võimekusest jääb ka puudu
Saated
  • 29.08.25, 14:37
Toidutööstust ootab jõhker põnts
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025