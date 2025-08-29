Alibaba üllatas kasumi kasvuga

Alibaba teenis kolme kuuga 247,65 miljardit jüaani, mis jäi 2% ootustele alla. Puhaskasum ületas aga analüütikute ootuseid mäekõrguselt. Ettevõte teenis kvartaliga 43,11 miljardit jüaani, kuid oodati vaid 28,5 miljardit. Puhaskasum kasvas aastaga 78%.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
USA jaekaubanduskett Amazon ning selle Hiina versioon Alibaba avaldavad mõlemad tuleval nädalal möödunud kvartali majandustulemused. Analüütikud hindavad, kumb kasvuaktsia võiks kujuneda paremaks valikuks.
Autode tellimine Euroopast on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud. Põhjuseid on mitmeid: ostukäitumine on liikunud alates Covid-19 pandeemiast veebi, autot ei pea kohapeal otsimas käima, suurem mudelite ja varustusevalik ning nõudlus-pakkumus suhtest tulenevalt parem hinnatase. Ka Eesti maksukeskkond (CO₂-põhine automaks) suunab ostuotsuseid teadlikumaks – pelgalt ostuhinnast enam ei piisa, vaid vaadata tuleb kogukulu (TCO).