H&M Foto: EPA Jaga lugu:

H&Mi kasum kahanes, aga kopsakas dividend jäi paika

Rõivamüüja H&Mi kasum kahanes mullu juba kolmandat aastat järjest, aga ettevõte otsustas kopsaka dividendi maksmist jätkata, vahendab Reuters.

H&Mi teade kasumi langusest tuli turgudele üllatusena. Seda mõjutasid peamiselt logistikasüsteemide uuendamisega seotud kulud. Dividendipoliitikat aga ettevõte ei muutnud ning kinnitas investoritele, et ettevõtte uuenduskuur läheb hästi.

Maailma suuruselt teise rõivamüüja (esimesel kohal on Inditex) kasum langes 2018. aastal juba kolmandat aastat järjest, sest konkurents on tihedamaks muutunud ning e-kaubanduse võidukäik on füüsiliste poodide atraktiivsust vähendanud.

H&Mi novembris lõppenud kvartalis kahanes maksueelne kasum 4,4 miljardi Rootsi kroonini (419 miljoni euroni). Aasta tagasi teenis ettevõte samas kvartalis kasumit 4,9 miljardit krooni. Reutersi küsitletud analüütikud ootasid, et kasum kasvab 5,1 miljardi kroonini.

Rootsi ettevõte on viimasel ajal teinud suuri investeeringuid logistikasse ja teenuste digitaliseerimisse. Poed ja brändid on ülevaatamisel ning loomisel on ka uued poekontseptsioonid.

H&M jättis dividendi samaks ja plaanib välja maksta 9,75 krooni aktsia kohta. Viimati vähendas ettevõte dividendi 1974. aastal. Ettevõtte aktsia on täna Stockholmi börsil odavnenud 0,9 protsenti, 136,3 kroonini.