Electrolux kavandab äriüksuse eraldamist - aktsia kerkib 12%

Electroluxi peakontor Stockholmis. Foto: EPA/JANERIK HENRIKSSON

Electroluxi aktsia tõusis reedel viimase kaheksa kuu kõrgeimale tasemele, kui kodumasinate valmistaja teatas, et plaanib enda küljest eraldada kõige kasumlikuma äriüksuse, vahendab Reuters.

Professionaalsete toodete äriüksus, mille restoranide köögitehnikat ja pesumaja seadmeid kasutavad üle poole Euroopa Michelini tärnidega varustatud restoranidest, oleks jätkuks Electroluxi eelmistele sammudele, kui endast eraldati Husqvarna ja autodele turvavarustust tootev Autoliv.

Electroluxi tegevjuht Jonas Samuelsson ütles, et ütles, et professionaalsete toodete äriüksuse eraldamine aitaks sellel üksusel kiirendada orgaanilist kasvu ning saada ligipääsu kapitalile, et püüda kõrgemalt hinnatud väärtusega ettevõtete ülesostmisi, mida ei saanud siiamaani hästi teha, tulenevalt antud niši kõrgematest väärtuskordajatest, võrreldes emafirma tarbijatele suunatud üksusega.

Electroluxi B-klassi aktsia tõusis Stockholmi börsil uudise peale 12,2 % 239,90 kroonini.

Electrolux teenis eelmise aasta viimases kvartalis 1,96 miljardit krooni ärikasumit, mis oli kõrgem, kui Reutersi poolt küsitletud analüütikute keskmine 1,85 miljardi krooni suurune ootus.

Samuti mõjus positiivselt Electroluxi prognoos, mille kohaselt ootab firma nüüd 2019. aastal toorainehindade, tariifide ning valuutakursi muutumisest tulenevat negatiivset mõju 2 – 2,4 miljardit Rootsi krooni, võrreldes eelmise aasta oktoobris prognoositud 3 miljardi krooniga.