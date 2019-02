JPMorgani meelest tasuks Apple'il mõelda Netflixi, Blizzardi või Sonose soetamisele

JPMorgani ülevaate kohaselt peaks Apple kaaluma oma hiiglasliku rahavaru rakendamist, et tulla toime nutitelefonide turu langusega, vahendab Bloomberg.

Panganduskontserni JPMorgani analüütiku Samik Chatterjee andmetel on tehnoloogiahiiu käsutuses lausa 130 miljardit dollarit vaba raha. Lisaks sellele ulatub Apple'i keskmine rahavoog ka peale dividendide maksmist ligi 45 miljardi dollarini aastas. Kuna iPhone'i tootjat viimastel kuudel tabanud järsk langus oli suuresti tingitud nutitelefonide turu langusest nii Hiinas kui mujal maailmas, siis tuleks firmal Chatterjee hinnangul aga üha enam mõelda nende rahavarude kasutamisele. Parimat strateegilist väärtust pakuksid Apple'ile analüütiku arvates videoteenus Netflix, mängutootja Activision Blizzard ja nutikõlarite valmistaja Sonos.

148 miljardi dollari suuruse turuväärtusega Netflixi tootmine annaks firma käsutusse küpse teenuseplatvormi ja priske koguse originaalsisu. Netflixi väärtpaber tõusis uue nädala hakul üle 2,5%.

Mängutootja Activision Blizzardi ost tooks Apple'ile eelise mobiiliseadmete valdkonnas ja aitaks samas tõugata seadmete vahetustsüklit, õhutades tarbijaid soetama aina parema tarkvaraga tooteid. Activision Blizzardi aktsia on esmaspäeva varaste kauplemistundide jooksul kerkinud umbes 1,5% kõrgemale.

Usutavaim JPMorgani pakutud ideedest - nutikõlarite tootja Sonos - on 1,2 miljardi dollarise väärtusega ettevõte, mis võimaldaks Apple'il ehk astuda vastu peamistele rivaalidele Amazonile ja Google'ile. Apple'i HomePod on Chatterjee hinnangul konkurentidele juba alla jäänud, sellal kui Sonos on suutnud pakkuda kõrgema hinnatasemega seadmeid ja saavutanud sealjuures klientide soosingu ja korraliku ülemaailmse haarde. Sonose aktsia kallines esmaspäeval juba kuuendat päeva järjest - sedapuhku rohkem kui 7,5%.