Putini maineprojekt: Vene linnad moodsamaks kui läänes

Putinil on plaan muuta Venemaa linnad elamisväärseks, et ääremaadele eluvaim sisse aidata ja hoida tagasi massilist kolimist pealinna, kirjutab Bloomberg.

Viimase kümne aastaga on Vladimir Putinil õnnestunud kodumaal jääda populaarseks oma välismaa „seiklustega“, nagu sissetungid Ukrainasse, Süüria pommitamine ja uhkeldamine uute relvasüsteemidega, mis võivad ohustada Ameerikat. Viimasel ajal on aga kehv majandus ja pensioniea tõstmise kriis andnud populaarsusele hoobi ja surunud reitinguid allapoole.

Kas linnade renoveerimine ja moderniseerimine tooks Putini jälle venelaste lemmikute esirinda? Viimasel neljal aastal eraldas riik üksi Moskvale 2,1 triljonit rubla (31,7 miljardit dollarit). Pealinna kiire moderniseerimine tekitas suurt kadedust ülejäänud riigis, kus toimus vaid üksikuid arendusi, nimelt Sotši linn 2014. aastal olümpiamängudeks ja käputäis linnu 2018. aasta FIFA maailmameistrivõistluste jaoks.

Väljaspool Moskvat aitab eraldatud raha nüüd üles vuntsida 40 väiksemat Vene linna sealhulgas ajaloolisi linnu Venemaa lääneosas, kokku 23 miljoni elanikuga, ulatudes Euroopast Kaug-Idasse. Raudteede, tänavate ja väljakute ümberehitusteks kulub igal aastal umbes 1,5 miljardit dollarit.

Samal ajal on Venemaa elanikud mures tervishoiukulutuste kärpimise ja pensioniea tõstmise tõttu ning teadmata on see, kui kaugele võib inimeste kannatus minna enne katkemist. Valitsuse heaks töötav poliitiline konsultant Abbas Galjamov ütles, et inimesed muretsevad muidugi eelkõige elukvaliteedi ja baastingimuste pärast.

Mis puudutab aga Putini poolt linnade uuendamise projekti tõukejõudu, siis selleks on venelaste ambitsioon ületada läänemaailma linnu. „Nad on reisinud terves Euroopas ja neile meeldis seal. Nüüd tahavad nad, et Venemaal oleks kõik veelgi parem,“rääkis Abbas Galjamov.

Putini ideel on jumet ja suurlinnadesse kolimise trend hakkab pingutuste järel tasapisi ümber pöörduma. Eelmisel aastal avaldatud Maailmapanga analüüs viitas näiteks Tveri piirkonna maksutulude olulisele suurenemisele pärast kiirraudteevõrgu loomist. Piirkond muutus atraktiivsemaks nii peredele kui ka tööstusharudele, kes kelle jaoks elu Moskvas oli liiga kallis. Ligikaudu 80% venelastest elab linnades.