Börs: tehnoloogial oli ruumi tõusta

New Yorgi börs Foto: Reuters/Scanpix Jaga pilti:

Uus nädal algas USA börsidel tõusuga, mida toetas eelkõige tehnoloogiaaktsiate kallinemine.

Dow Jonesi tööstuskeskmine liikus 0,7% kõrgemale, 25 240 punktini. Nasdaq Composite kerkis 1,15%, 7348 punktini. S&P 500 tõusis 0,68% ja lõpetas 2725 punkti tasemel. CBOE volatiilsusindeks (VIX) vajus taas 2,54% allapoole, 15,73 punktini. Nii tasases seisus oli nn Wall Streeti hirmuindeks viimati oktoobri alguses.

Esmaspäeval jätkus USA aktsiaturgudel optimism, mis sai alguse reedel avaldatud üle ootuste headest tööhõivenumbritest ja tööstusnäitajate kergest taastumisest - sealjuures ei pelga kauplejaid ka inflatsiooni kiirenemist, sest Ühendriikide keskpanga hiljutine sõnavõtt andis aimu, et Föderaalreserv kavatseb lähiajal tegutseda tagasihoidlikumalt kui varem. Samal ajal on USA-Hiina kaubanduskõnelused edenenud olulisemate vahejuhtumiteta, andes lootust kokkuleppe õnnestumisele.

Nädala hakul soetati ohtralt nimekate tehnoloogiafirmade väärtpabereid: Microsoft tõusis 2,88%, Apple 2,84%, Netflix 3,38%, Facebook 2,14%. Sektori koondindeks (.SPLRCT) suurenes 1,6%.

Google'i emafirma Alphabeti aktsia kerkis kvartalitulemuste ootuses esmaspäeval 2,04%, ent vajus pärast kasumiaruande avaldamist järelturul rohkem kui 3% madalamale. Ettevõte tegi analüütikutele silmad ette nii neljanda kvartali käibe- kui kasuminumbritega, kuid vaatlejate hinnangul valmistas turgudele muret kulude kasv.

Elektriautode valmistaja Tesla (+0,22%) avaldas esmaspäeval, et omandab 218 miljoni dollari suuruse aktsiapaki eest akutehnoloogia arendamisega tegeleva ettevõtte Maxwell Technologies (+49,51%). Jaanuari alguses teatas Maxwell investoritele, et on töötanud välja uudse "kuival elektroodil" põhineva süsteemi, mis suurendab elektriautode sõiduulatust ja vähendab akude hinda.