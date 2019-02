Investor näeb Mintose loata jäämises ohu märki

Briti finantsjärelevalve väljastatav tegevuslitsents on ühisrahastusportaalide jaoks kvaliteedimärk ning selle mittesaamist võib tõlgendada ohu märgina.

„Mintos on mõne aastaga kasvanud väikesest hüpoteeklaenude väljastajast suureks laenude vahendusplatvormiks, mis kindlasti on kaasa toonud erinevaid kasvuprobleeme,“ kommenteeris portaali kaudu investeeriv Tauri Alas Briti finantsinspektsiooni otsust jätta Mintos Ühendkuningriigis tegevusloata. „Nende protsessid võivad olla pinnapealsemad, kui Suurbritannia finantsjärelevalve litsentsi saamiseks on vaja, ja mitmekordne meelemuutus litsentseeritava tegevuse kohta on näide, et Mintos tegelikult ei ole isegi aru saanud, mida ja milleks nad taotlevad.“