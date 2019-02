Mintose juht brittide keelus probleemi ei näe

Mintose ühisrahastusplatvormi juht Martins Sulte sõnul arvestatakse Briti finantsinspektsiooni keeldumise aluseks saanud kriitikaga, kuid portaali kasvuplaane ja igapäevategevust otsus ei väära.

„Otsus ei mõjuta kuidagi meie igapäevast äri ega tegevust teistes riikides,“ kommenteeris Sulte Äripäevale Briti finantsinspektsiooni otsust neid Ühendkuningriigi turule mitte lubada. „Suurbritannias on erinev ning väga spetsiifiline seadusraamistik ning kindlasti on sealse finantsinspektsiooni tagasiside meile väga väärtuslik, kuid hetkel me ei kiirusta sealsele turule sisenemisega,“ kinnitas ta.