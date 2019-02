New Yorgi börs. Foto: EPA Jaga pilti:

Börs: turud jõudsid päeva lõpuks peaaegu plussi

USA aktsiaturud taastusid reede hommikul toimunud langusest, mille peamiseks põhjuseks oli mure Hiina-USA kaubanduspingete pärast, vahendab MarketWatch.

Dow Jonesi indeks langes 0,3 protsenti, 25 106 punktini, Standard & Poor’s 500 jõudis aga 0,1 protsendiga plussi ning lõpetas päeva 2707 punktil. Nädala lõikes langes Dow indeks esimest korda kuue nädala jooksul.

Investorite jaoks on esiplaanil praegu USA-Hiina kaubanduskõnelused. USA president Donald Trump ütles, et tal ei ole plaanis Hiina presidendi Xi Jinpingiga enne 1. märtsi kohtuda. See kuupäev on ka kaubandusleppe saavutamise tähtaeg – kui lepet ei tule, siis USA kehtestab Hiinale täiendavad tariifid.

“Neljapäevane nõrkus võttis suure osa eelmise nädala tõusust ära, aga turud olid tõusust juba väsinud,” ütles investeerimisfirma Macro Researchi juhatuse esimees Jeff deGraaf.

WTI toornafta kallines 0,2 protsenti ja Brent lisas 0,8 protsenti. Kummagi barrel maksis päeva lõpuks vastavalt 52,74 ja 62,1 dollarit. Kuld kallines 0,3 protsenti, 1317 dollarini untsist.