Novaturase uus juht asus ka Eesti firma juhatusse

Novaturase juht uus Audrone Keinyte (paremal) võttis vastu tunnustuse Novaturase börsile tuleku eest. Foto: Novaturas Jaga pilti:

Peaaegu aasta tagasi börsile tulnud reisifirma Novaturas sai uue juhi, kes asus ka Eesti üksuse juhatusse.

Börsi- ja reisifirmast Novaturas lahkus pikaaegne juht Linas Aldonis, kelle asemele asus jaanuaris Audrone Keinyte. Alates reedest on ta ka ettevõtte Eesti haru ehk Novatours OÜ juhatuses.

Novatours OÜ juhiga olid pikemat aega segased lood. 2017. aasta septembris lahkus kauane tegevjuht Andree Uustal ettevõttest tüliga – nimelt väitis ta, et Novatoursi Eesti üksuses tehakse ebaselgeid tehinguid ja firma rahaline seis on kahtlane. Novatoursi kinnitusel olid kõik need väited alusetud.

Pärast Uustali lahkumist võttis juhtimise üle grupi toonane peadirektor Linas Aldonis. Eelmise aasta septembris teatati, et Novatoursi Eesti haru hakkab juhtima Sigrid Tammes. Praegu kuuluvad Äriregistri andmetel Novatours OÜ tegevjuhtkonda ainult grupi finantsdirektor Tomas Staškūnas ja värskelt ka grupi juht Audrone Keinyte.

Endine juht lahkus firmast

Linas Aldonis otsustas ettevõttest täielikult lahkuda ja leida uusi väljakutseid väljaspool firmat, teatas Novaturas aasta alguses. Uus juht Audrone Keinyte on ettevõttes töötanud üle 12 aasta, millest viimased 8 vastutas toorearenduse ja hangete eest.

"Audrone Keinyte tunneb seda äri hästi. Usume, et tal on kõik vajalikud omadused, et veelgi tugevdada Novaturase juhtpositsiooni piirkonnas. Samuti sooviksime tänada Linas Aldonist 18 aasta eest, mille ta andis Novaturasele," ütles pressiteate vahendusel nõukogu esimees Sebastian Krol.

Viimased uudised olid head, aga aktsial ei lähe hästi

Jaanuaris teatas Novaturas, et eelmise aasta detsembris ulatus ettevõte käive 10,9 miljoni euroni, mida oli võrreldes aasta varasema detsembriga 31 protsenti rohkem. Terve eelmise aasta auditeerimata käive aga kasvas 2017. aastaga võrreldes 29 protsenti, 181,7 miljoni euroni. Detsembris teenindati kokku 15 000 klienti, mida oli 29 protsenti enam kui aasta tagasi. Terve aasta jooksul teenindatud klientide arv kasvas 31 protsenti, 305 700ni.

Novaturase aktsia maksab praegu 8,46 eurot. Börsile tuli ettevõte eelmise aasta märtsis aktsia hinnaga 10,5 eurot.