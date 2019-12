LHV lubab kiiret kasvu

Täna avalikustatud finantsplaani järgi kasvavad LHV grupi tulud järgneval viiel aastal keskmiselt viiendiku, samal ajal kui kulud kasvavad keskmiselt 11% aastas.

Eestlased hakkavad rohkem eelistama Eesti panka, prognoosib LHV. Foto: Andras Kralla

Prognoosi kohaselt jõuab LHV konsolideeritud puhaskasum 2023. aastaks 74 miljoni euroni. Ettevõtte juht Madis Toomsalu toob oma kommentaaris välja lähiaja plaanid, nimelt ootab ettevõte 2019. aastal tugevat kliendibaasi kasvu ning klientide aktiivsususe suurenemist. "Soovime kõnetada kasvavat hulka kliente, kellele läheb korda Eesti kapitali olulisuse suurendamine kohalike finantsteenuste pakkumisel. Teisalt oleme kujunenud finantsteenuseid eksportivaks ettevõtteks, meie Ühendkuningriigi ärisuund on kasumlik."

Rohkem sularahaautomaate ja kiired laenuotsused

Eraklientidele on tähtis panga kohalolek kliendi lähedal. "Eestis oleme nähtavad suuremates linnades, väljastades kodulaene ning lisades aasta jooksul uusi sularahaautomaate. Keskendume aktiivsetele ja elektroonilisi kanaleid esikohale seadvatele klientidele, senisest enam paneme rõhku noortele. Soovime arveldavat klienti, kelle palk laekub LHVsse ning kes kasutab igapäevaste rahaasjade ajamiseks LHV pangakaarti," tutvustab Toomsalu panga ambitsioone.

Ettevõtete puhul keskendub pank laenuportfelli kasvatamisele ning kaubanduse finantseerimise osakaalu suurendamisele. "Keskendume klientidele, kellele on oluline nende äritegevuse sisuline mõistmine ning sellel põhinev finantseerimise struktuur. Jätkame üheastmelise otsustustasemega, mis tähendab kõigi otsuste tegemist kohapeal, kiirelt ja paindlikult," toob juht esile finantsplaani kommenteerides.

Tooteportfell täieneb

Pärast reaalajas naelamaksete süsteemiga liitumist suudab LHV pakkuda reaalajas nii euro- kui ka naelamakseid. "Jätkame kontode, maksete, kaardimaksete vastuvõtmise, laenude ja valuutateenuse pakkumisega" kirjeldab ettevõtte juht.

Fondid hakkavad rohkem investeerima börsivälistesse ettevõtetesse

Pensionifondides on esikohal klientidele parima tootluse saavutamine. Toomsalu sõnul muudab LHV oma investeerimisstrateegiat, keskendudes senisest enam börsiväliste erakapitaliinvesteeringute leidmisele. "Seda soodustab eelmise aasta lõpus vastu võetud uus pensionifondide regulatsioon, mis on suurendamas investeerimisstrateegiate valikut ning ühildab pensionikoguja, riigi ja fondivalitseja motivatsiooni, lubades edukustasu võtta ainult korraliku aastatootluse saavutamisel. Oma finantsplaanis oleme edukustasu prognoosinud alates 2020. aastast, kuivõrd 2019. aasta septembrist rakenduva edukustasu prognoosimine on lühiajalise perioodi tõttu selleks aastaks keeruline, kuna täpselt tuleks ennustada mõlemat muutujat – nii aasta viimase nelja kuu fondide tootlust kui ka võrdlusindeksina sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise muutust," märkis Toomsalu.

Panga kolme aasta prognoos näeb ette, et selle aja jooksul kasvavad laenude ja hoiuste mahud kahekordseks ning fondide maht suureneb poolteist korda. Neljandal ja viiendal aastal on prognoositud kolme aasta trendi hoidmist.

Järgmise viie aasta tulumaksueelseks konsolideeritud omakapitali tootluseks prognoosib ettevõte vähemalt 20%, v.a 2019. aastal, mil tootlus ulatub 18%ni, kuivõrd viimaseks neljaks kuuks ei ole prognoositud varahalduse edukustasu. "LHV kapitaliseeritus püsib tugev, prognoosis on eeldatud käimasoleva 45 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi raames võlakirjade maksimaalset emiteerimist," märkis Toomsalu.

LHV grupi finantsprognoos viieks aastaks, miljonites eurodes: