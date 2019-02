Nafta hind tõusis selle aasta tippu

Nafta hinnad on tänavu kallinenud juba 20 protsenti. Foto: Reuters

Brenti toornafta tõusis täna selle aasta kõrgeima tasemeni, sest investorid ei lasknud ennast negatiivsetest majandusandmetest pikalt mõjutada, vahendab Reuters.

USA finantsturud hakkasid päeva alguses langema, sest selgus, et Ühendriikide jaemüük langes detsembris 1,2 protsenti – viimati juhtus nii suur langus üheksa aastat tagasi.

Hiljem finantsturud aga taastusid ning optimism hakkas domineerima, mis aitas ka naftaturul tõusta. Investorid loodavad, et USA ja Hiina suudavad kaubandustüli praegu käivate läbirääkimiste ajal lahendada.

“Nafta hinnad langesid, sest jaemüük oli kehv ning turgude langus mõjutas ka teisi varasid,” ütles investeerimisfirma Again Capital Managementi partner John Kilduff.

Brenti toornafta on täna kallinenud 1,2 protsenti, 64,36 dollarini barrelist. Vahepeal jõudis Brent ka 64,8 dollarini, mis on selle aasta kõrgeim tase. WTI toornafta tõusis 1,1 protsenti, 54,49 dollarini barrelist.

Tänavu on nafta kallinenud ligi 20 protsenti, millele on kaasa aidanud OPECi ja Venemaa tootmiskärped.

“Keskpikas perspektiivis on mitmeid väljakutseid, aga arvame, et tänavu peaks nafta nõudlus ja pakkumine tasakaalustuma. Brenti keskmine hind peaks tänavu jääma 70 dollari juurde,” ütlesid Bank of America analüütikud investoritele saadetud kirjas.