Ühendriikide jaemüük langes järsult

Riidepood New Yorgis. Foto: EPA Jaga pilti:

Ühendriikides langes jaemüük detsembris viimase üheksa aasta kiireimas tempos – majanduse jaoks on see murettekitav signaal, kirjutab MarketWatch.

Jaemüük vähenes detsembris kokku 1,2 protsenti, teatas USA valitsus neljapäeval. Tegemist on suurima kukkumisega alates 2009. aasta septembrist – toona oli majanduskriisist möödas vaid mõned kuud. MarketWatchi küsitletud ökonomistid ootasid, et müük jääb samale tasemele.

Jaemüügi langus mõjus aktsiatele esialgu väga kehvasti ning suurimad indeksid kukkusid vähem kui 10 minutiga 1 protsendi võrra. Hiljem aktsiad aga taastusid ning ökonomistide sõnul polnud numbrid tegelikult katastroofilised.

Kõige enam langes kütuse jaemüük – kokku 5,1 protsenti. Bensiini hinnad on eelmise aastaga võrreldes aga samal tasemel. Üllatuse valmistas aga see, et interneti jaemüüjate müük langes 3,9 protsenti. Tegemist on suurima langusega alates 2008. aasta novembrist, mil USA oli majanduslanguses. Samas tõusis müük nii Amazonis kui ka Ebays.

“Tarbijad ei naudi enam maksusoodustusi või langevaid bensiinihindu, seega ei ole alust arvata, et see on millegi suurema algus,” ütles Pantheon Macroeconomicsi peaökonomist Ian Shepherdson.

“See on pusle. Töökohti on palju juurde loodud ja palgakasv on tugev. Kütusemüügi langus peaks tarbijakulutusi suurendama,” lisas investeerimisfirma Raymond Jamesi ökonomist Scott Brown.