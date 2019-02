USA ministeerium esitas Trumpile importautode mõju raporti

USA president Donald Trump peab kõne Ameerika Mobiilsuse Keskuses, mis on testimise platsdarm juhita autode tehnoloogia jaoks Ypsilantis Michigani osariigis USA-s 15. märtsil 2017. aastal. Foto: Scanpix/REUTERS/Jonathan Ernst

USA kaubandusministeerium saatis pühapäeval president Donald Trumpile raporti, mis võib tuua imporditud autode ja autoosade tollimaksu tõusu, vahendab Reuters.

USA kaubandusministeeriumi pressiesindaja teatas Reutersile, et nad ei saa avaldada sellest raportist ühtegi detaili. Kaubandusministeeriumi poolt koostatud riikliku julgeoleku raport saadeti Trumpile ja kaubandusminister Wilbur Rossile vaid vähem kui kaks tundi enne 270-päeva pikkuse raporti valmimise tähtaja saabumist.

Trumpil on nüüd 90 päeva aega otsustada, kas tegutseda soovitustele vastavalt või mitte. Samal ajal kui Valge Maja sai raporti, siis autotööstus alustas suurt kampaaniat selle raporti vastu, vahendab Reuters.

USA autoosade tootjate assotsiatsioon MEMA (Motor & Equipment Manufacturers Association) on hoiatanud, et kui miljonitele imporditavatele autodele ja autoosadele pannakse valitsuse poolt kuni 25% suurune tollitariifd, siis see võib tähendada tuhandete dollarite lisandumist autode tootmiskuludele ning võib potentsiaalselt tähendada sadade tuhandete töökohtade kaotamist, kui arvestada selle laiemat mõju kogu USA majandusele.

Kaubandusministeerium alustas importautode ja -autoosade mõjude hindamisega USA riiklikule julgeolekule Trumpi palvel 2018. aasta mais. USA president võib sellise hinnangu tellida vastavalt 1962. aastal president Kennedy poolt vastu võetud kaubanduse laienemise seadusele, milles seda teemat käsitleb peatükk 232.

Kui president Trump palus 2018. aasta mais kaubandusministeeriumil vastavat uuringut läbi viia, siis andis kaubandusministeerium pressiteate vahendusel teada, et sõiduautode import on viimase kahekümne aastaga tõusnud alla kolmandiku tasemelt ligikaudu pooleni kogu müüdud autodest ning samal ajal on töökohtade arv selles tööstusharus vähenenud.