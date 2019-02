HSBC: meie kliendid on Brexiti pärast meeleheitel

HSBC sõnul on Brexit nende tulemusi märkimisväärselt mõjutanud. Foto: EPA Jaga pilti:

HBSC neljanda kvartali kasum oli oodatust väiksem, sest finantsturud olid ebastabiilsed ning USA–Hiina kaubandussõda ja Brexitiga seotud ebakindlus survestasid panka.

Briti panga aktsia on täna langenud Londoni börsil 4,1 protsenti, 636 naelani. Ettevõte teatas, et eelmise aasta lõpus kasvasid kulud tuludest kiiremini ning see pani kasumi surve alla. Kliendid otsustasid finantsturgude volatiilsuse tõttu ootele jääda, mis mõjutas kõikide üksuste tulemusi. Terve aasta kasum ulatus 12,6 miljardi dollarini, analüütikud ootasid kasumiks 13,71 miljardit dollarit.

HSBC tegevjuht John Flint ütles, et pangal läks sügisel hästi, aga käive kukkus ära novembris. “Kehvem kasuminumber oli suuresti neljanda kvartali probleem,” nentis ta ja lisas, et 2019. aastat alustati fundamentaalselt teisest punktist.

Pank teatas, et Brexiti ebakindlusega seotud kulud ulatusid neljandas kvartalis hinnanguliselt 165 miljoni dollarini. Flint ütles, et pank on Brexitiks valmis, aga ebakindlus on ettevõtete investeeringuid edasi lükanud ning kliendid “otsivad meeleheitlikult” kindlustunnet.

Terve aasta käive tõusis 5 protsenti, 53,78 miljardi dollarini. Ka neljanda kvartali käive kasvas, samas oli mitme üksuse müügitulu languses.