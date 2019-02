UBS sai Prantsusmaal 4,5 miljardit eurot trahvi

Prantsusmaa kohtu poolt määratud trahv sööb UBSi terve aasta kasumi. Foto: Bloomberg Jaga pilti:

UBS sai Prantsusmaal 3,7 miljardi eurose trahvi ning peab maksma 800 miljoni euro eest kahjutasusid, sest Šveitsi pank aitas rikastel klientidel maksudest hoiduda, vahendab Financial Times.

Kuus nädalat kestnud kohtumenetluse lõpuks leidis Prantsusmaa kohus, et UBS on illegaalselt tegelenud maksudest kõrvale hoidnud klientide rahapesuga. Samuti on rikutud seadusi klientide värbamisel, teatas pank kolmapäeval avaldatud teates.

Kui otsus jääb püsima, siis saab see olema Prantsusmaa ajaloo suurim trahv. Selle tõttu kaotaks UBS ka terve aasta kasumi. Panga aktsia langes pärast otsust 4,7 protsenti.

UBS ütles, et nemad otsusega nõus ei ole ning kaebavad selle edasi. „See põhineb endiste töötajate süüdistustel, mitte konkreetsetel asitõenditel,“ kirjutas pank.

Esialgselt nõudis Prantsusmaa valitsus, et trahv oleks 5,3 miljardit eurot. Lõpuks kujunes olukord, kus UBS peab maksma 3,7 miljardit eurot trahvi ja 800 miljonit eurot kahjutasudeks.

Citigroupi analüütik Andrew Coombs ütles, et trahv on „oodatust tunduvalt kõrgem“ ning selle tõttu võib pank olla sunnitud edasi lükkama ka oma aktsiate tagasiostu programmi.