Edasiminek USA-Hiina läbirääkimistel turgutab aktsiaturge

USA ja Hiina delegatsioon kaubandusläbirääkimistel Valges Majas Washingtonis 21. veebruaril 2019. aastal. Foto: Scanpix/REUTERS/Joshua Roberts Jaga pilti:

USA ja Hiina on kaubandusläbirääkimistes jõudnud otsustavate peatükkideni, mis viitab, et pooled soovivad selgelt jõuda kokkuleppeni 1. märtsiks seatud nn vaherahu kehtimise tähtajaks. USA aktsiaturg on uudise mõjul täna 0,6% tõusnud.

Reutersi uudisteagentuuri sõnul käib praegu töö kuue erineva vastastikuse arusaamise memorandumi koostamise osas, mis käsitlevad ettepanekuid Hiina reformide osas. Läbirääkimistele lähedal seisvate allikate sõnul puudutavad memorandumid tehnoloogia siirdeid ning kübervargusi, intellektuaalse omandi õigusi, teenuseid, valuutakurssi, põllumajandustoodangut ning tariifide väliseid kaubandusbarjääre.

Reede õhtul kell pool kümme Eesti aja järgi on Washingtonis Valges Majas planeeritud USA president Donald Trumpi ning Hiina asepeaministri ja läbirääkimiste juhi Liu He kohtumine.

Kell pool kaheksa õhtul on S&P 500 aktsiaindeks 0,59% plussis 2791,2 punkti peal.