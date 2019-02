Kaubandussõda võib USA majanduse langema panna

USA ja Hiina kaubandussõda võib USA majandusele väga kehvasti mõjuda. Foto: Shutterstock Jaga pilti:

Kui USA ja Hiina kaubanduse osas kokkuleppele ei jõua, siis võib Ühendriikde tänavu tabada majanduslangus, ütlevad analüütikud.

Põhjuseks on see, et kaubandus on “lühiajaliselt kõige rohkem nõela suunda mõjutav faktor,” ütles investeerimisfirma Charles Schwabi peastrateeg ja asepresident Liz Ann Sonders.