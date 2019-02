Tallinna Kaubamaja üllatas Swedbanki analüütikut

Kui Tallinna Kaubamaja Grupi neljanda kvartali tulemused olid suuresti ootuspärased, siis Swedbanki analüütikuid üllatas ettevõtte kaubamajade segment.

Õnnestunud jõulumüük ja viimaste aastate edukaim Osturalli kampaania aitasid kaasa Tallinna Kaubamaja Grupi kasumile. Foto: Andras Kralla Jaga pilti:

Swedbanki analüütik Marek Randma kirjutas panga blogis Kukkur, et segmenditi ületas nende ootusi kõige rohkem börsifirma kaubamajade segmendi käive, samas kui ülejäänud segmentide käive vastas panga ootustele.

"Suurima positiivse üllatuse tõi meie jaoks kaubamajade segment, kus pärast kolme kvartalit käibe kahanemist käive kasvas 1,8 protsenti eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes. Kuna 2018. aasta esimeses kolmes kvartalis brutomarginaal kahanes, siis ootasime brutomarginaali kahanemist ka neljandas kvartalis. Neljanda kvartali brutomarginaali kasv 26,8 protsendilt 27,2 protsendile oli peamine põhjus, miks EBITDA oli üle meie ootuste," selgitas analüütik.

Jõulumüük ja Osturalli vedasid kasvu

Randma sõnul kasvas kaubamajade segmendi kulumieelne ärikasum EBITDA tänu õnnestunud jõulumüügile ja viimaste aastate edukaimale Osturalli kampaaniale 24% võrreldes 2017. aasta neljanda kvartaliga. Lisaks opereeris segment ühe vähema I.L.U. poega, mille võrra olid kulud väikesemad. Kaubamaja Grupp hindas üle ka oma kinnisvara, mille tulemusena kasumiaruandes kajastati kinnisvara väärtuse kasvu ligi 200 000 euro võrra ning bilansi ümberhindluste reservis veel 15,3 miljoni euro võrra kinnisvaraväärtuse suurenemist.

Swedbanki analüütik märkis, et Tallinna Kaubamaja neljandas kvartalis 4,2 protsenti kasvanud käive ületas panga ootusi 0,3 protsenti, samas kui 15 miljoni euro suurune kulumieelne ärikasum EBITDA oli poole miljoni euro võrra (3,9 protsenti) üle nende ootuste.

Hinnasiht jäi samaks

Randma sõnul ütles, et kuni kolme uue autokeskuse valmimiseni käesoleva aasta teisel poolaastal Tallinna Kaubamaja Grupi 2019. aasta esimese poolaasta käive peamiselt olemasolevate pindade orgaanilisest kasvust. "Seetõttu ootame käibe kasvu peamiselt teisel poolaastal: 2019. aasta käibekasvuks ootame 4,6 protsenti, mis jääb alla 5,4protsendisele keskmisele käibekasvule aastatel 2011–2018," selgitas ta. "Kasvavate kulude tõttu ootame, et 2019. aasta EBITDA väheneb 49,8 miljonile eurole 2018. aasta 50,7 miljonilt eurolt. Ootame, et 2020. aastal väheneb EBITDA 45,6 miljoni euroni."

Kuna neljanda kvartali tulemused olid Randma sõnul Swedbanki ootuste lähedal ja tulevikuootustesse pank olulisi korrektsioone ei teinud, siis jätsid nad börsifirma aktsia hinnasihi 9,3 eurole ning säilitasid aktsiale neutraalse soovituse.

Tallinna Kaubamaja Grupi aktsia hind on Tallinna börsil aasta algusest tõusnud üle 6 protsendi ja lõpetas praeguse kauplemisnädala 8,98 eurol.